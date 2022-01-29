Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника комплекса одного из филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал», обвиняемого в совершении девяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, обвиняемый в 2019 – 2020 годах за самовольное подключение к системе центрального холодного водоснабжения получил от собственников домовладений в счет оплаты штрафа денежные средства в общей сумме более 210 тысяч рублей. При этом денежные средства в кассу работодателя он не внес, обратив деньги в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению. После чего им незаконно с абонентами составлены договоры на поставку ресурса без прохождения процедуры технологического присоединения. Таким образом, фигурант путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие девяти жителям Становлянского района.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области.

Привлечённый в качестве обвиняемого фигурант виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Вместе с этим следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей и потерпевших, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.