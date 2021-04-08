Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника комплекса одного из филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, подозреваемый в сентябре 2019 года и в мае 2020 года получил от собственников домовладений за подключение к системе центрального холодного водоснабжения денежные средства в общей сумме более 70 тысяч рублей. Однаку плату за оказанные услуги в кассу работодателя не внес, обратив деньги в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, фигурант путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие троим жителям Становлянского района.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.