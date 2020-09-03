В Липецкой области дан старт прививочной компании против гриппа

25 августа в Липецкую область поступила первая партия федеральной вакцины против гриппа. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе началась масштабная прививочная компания. По состоянию на 31 августа иммунизировано уже более 19 тысяч человек, говорится в сообщени управления здравоохранения Липецкой области.

Пока сделать бесплатную прививку можно только в городских поликлиниках. В ближайшее время будет составлен и размещен на сайтах медицинских организаций график работы мобильных прививочных пунктов. Перед вакцинацией необходимо пройти медицинский осмотр и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Граждане могут привиться против гриппа, для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Всего за период прививочной кампании планируется охватить не менее 75% от численности населения групп риска и выполнения 60%-го уровня охвата населения области.