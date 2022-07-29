На 13 сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в Закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов». Документ разработан для совершенствования механизма предоставления земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов.

Так, предоставлять земельные участки теперь будут для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, если их размещение соответствует не только целям и задачам документов стратегического, но и территориального планирования Липецкой области и её районов.

Кроме того, документом определён перечень таких объектов. В него вошли учреждения социального обслуживания, здравоохранения и курортной деятельности, образования и просвещения, культурного развития и историко-культурной деятельности, спорта и туристического обслуживания, а также приюты для животных.

Также изменения внесены в части масштабных инвестиционных проектов. Так, с учетом практики других регионов документом изменён критерий, который касается строительства жилых домов для формирования жилищного фонда Липецкой области.

Теперь — это строительство МКД с передачей 10% общей площади жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с областной адресной программой, а также тем, кто состоит на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Кроме того, площадь может быть передана в государственную собственность региона для обеспечения жильём детей-сирот. Все передаваемые жилые помещения должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательном.

Для создания дополнительных мер поддержки экономического сектора законом дополнен перечень масштабных инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 100 млн рублей. Их планируется направить на строительство объектов, которые относятся к обрабатывающим производствам. Также перечень дополнен строительством многоквартирных домов с общей площадью 5 000 кв. метров. Важное условие — передача не менее 40 процентов от общей площади жилых помещений для формирования рынка арендного жилья.