Пройти регистрацию будущим участникам «Диктанта Победы» поможет видеоинструкция. Сам сайт существенно обновился – он станет постоянно действующим информационным порталом, посвященным истории Великой Отечественной войны. В ежемесячных рубриках – рассказы о полководцах, письма с фронта, уникальные фото и видеоматериалы. Апрель посвящен битве за Москву.

До дня проведения «Диктанта Победы» на сайте можно пройти пробные тестирования – первое уже доступно пользователям, еще два будут размещены 15 и 22 апреля. В каждое включено 10 вопросов, подготовленных экспертами-историками.

Координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн отметил, что проверочные тесты помогают подготовиться к акции.

«В прошлом году тесты написали более 150 тысяч человек. Это повлияло на результаты акции – увеличилось количество участников, которые ответили на вопросы диктанта без ошибок за более короткое время. Эксперты готовят вопросы так, чтобы заинтересовать людей, дополнить их знания или пробудить интерес к истории. Это не только полезно при подготовке к нашей акции, но и в целом для сохранения памяти о великом подвиге нашего народа», – сказал Александр Хинштейн.

В Липецкой области к акции присоединятся представители силовых структур: МЧС, МВД, военкомата и летчики авиацентра. Кроме того, только в Липецке будут действовать 40 площадок для написания Диктанта. Более 30 площадок развернут в районах области. Предполагается, что в акции примут участие члены клуба исторической реконструкции «Копье». Об этом сообщил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Павел Семенов.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. В этом году самое масштабное историческое тестирование в мире пройдет 29 апреля. Акцию организует «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».