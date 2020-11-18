В Липецкой области до 2 декабря продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Липецкой области внесли изменения в постановление “О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области”.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше продлили до 2 декабря включительно. В это время они должны находиться дома, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперштаба.

Работникам, возраст которых на дату начала указанного периода составляет не менее 65 полных лет, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, предоставлено право получения пособия по временной нетрудоспособности.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для данной категории застрахованных лиц в указанный период аналогичен тому, что действовал в период с 5.11.2020 по 18.11.2020. Об этом мы писали тут.