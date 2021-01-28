16 335 человек привиты от коронавируса в Липецкой области на сегодняшний день. Ещё 31,5 тыс доз вакцины поступит в регион в начале февраля. Такие цифры были озвучены на очередном заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

Около 40% привитых в Липецкой области – люди старше 60 лет.

В регионе работают 29 пунктов вакцинации. Дополнительно созданы 16 мобильных бригад.

Свободный коечный фонд в инфекционных госпиталях составляет 32%. В управлении здравоохранения рассматривают возможность сокращения коечного фонда если ситуация будет улучшаться и дальше.

Больным выписано 20,7 тыс бесплатных рецептов на сумму порядка 13,5 млн рублей.