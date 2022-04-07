Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум сотрудникам полиции, виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 18 марта 2020 года двое старших оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по городу Липецку получили взятку в размере 100 тысяч рублей, как часть от общей суммы незаконного вознаграждения в 200 тысяч рублей. Взятка предназначалось оперативным сотрудникам полиции за совершение действий в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий.

Передача взятки происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Липецкой области, которые задержали фигурантов на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты не признали. Следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновным назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.