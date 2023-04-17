С начала года в региональном Отделении СФР одобрили около 20 тысяч заявлений. За первый квартал на выплату единого пособия семьям Липецкой области выплачено свыше 300 миллионов рублей.

При подаче заявления на всех детей одновременно важно учесть нюансы:

если в заявлении отметить детей, на которых уже семья получает выплаты (от 3 до 7 или от 8 до 17 лет), то в случае одобрения единого пособия старые выплаты будут отменены;

если в заявлении отметить ребенка, на которого семья не получает никаких выплат, то в случае одобрения единого пособия, прежние выплаты, получаемые на остальных детей будут продолжены.

Важно отметить, в заявлении необходимо указать всех детей в составе семьи. Детей, на которых семья хочет получать единое пособие, нужно отметить галочкой.

При комплексной оценке нуждаемости в доход семьи будут учтены выплаты на детей, которые не отмечены в заявлении получателями единого пособия. Выплаченные ранее средства на ребенка, который будет получать данную меру поддержки, в доход семьи не учитываются.