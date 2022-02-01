В регионе

В Липецкой области готовятся к паводку

3 минуты назад
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В рамках подготовки региона к прохождению весеннего паводка сотрудниками ОБУ «Центр экологических проектов» совместно с представителями Главного управления МЧС России по Липецкой области проводятся предпаводковые обследования гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ.

В ходе проведення обследований специалисты наблюдают за уровнем воды на объекте, очищают входные и выходные оголовков от снега и наледи,а также проверяют работу запорной арматуры. В случае выявления проблем, принимаются меры для их устранения.

Всего по графику запланировано проведение обследований на 195 гидротехнических сооружениях. На сегодняшний день обследовано 15 объектов. Завершиться проверки должны к 24 марта.

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