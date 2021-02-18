Представителей Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской и Тамбовской областей встречал наш регион на XXIII заседании Донского бассейнового водного совета.

На встрече обсуждались проблемы деградации малых рек, противопаводковые мероприятия, развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов.

“Липецкая область вышла с инциативой восстановления судоходства на участке Хлевное – Лиски. В ближайшее время будут проводиться инженерно-изыскательские работы, оценка технических решений и финансовой основы реализации мероприятий”, – рассказала в своем Инстаграм начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.