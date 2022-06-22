Предлагается с 1 января 2023 года проиндексировать инвалидам по слуху ежегодные выплаты на приобретение специальных аппаратов и замену комплектующих. А также при предоставлении данных выплат отменить критерий нуждаемости.

Такие изменения в закон “О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области” рассмотрели сегодня на социальном комитете депутаты облсовета.

Для инвалидов с кохлеарным имплантом в нашем регионе предусмотрена выплата на замену и ремонт внешних комплектующих частей и на приобретение элементов питания. Также установлена компенсация расходов по приобретению FМ-систем.

Представленным законопроектом предлагается предоставлять данные выплаты без учета среднедушевого дохода. Кроме того, размер ежегодной денежной выплаты на замену и ремонт комплектующих частей и на приобретение элементов питания будет проиндексирован на 10 процентов — до 22 тысяч рублей. А компенсация расходов по приобретению FМ-систем вырастет на 15 процентов и составит 150 тысяч рублей. Данные изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

— Сегодня мы предлагаем убрать критерий нуждаемости, чтобы увеличить количество получателей и упростить процедуру получения такой помощи. Как показывает статистика, из-за существующих ограничений 53 человека, большинство из которых дети, не смогли воспользоваться льготой ранее. Принятие поправок позволит улучшить материальное положение и качество жизни инвалидов и детей-инвалидов, которым установлен данный имплант, — отметила председатель комитета облсовета, автор законодательной инициативы Лариса Ксенофонтова.

Всего в Липецкой области проживает более 70 человек с таким заболеванием. Кохлеарную имплантацию делают людям с двусторонней глухотой или глубокой потерей слуха. Имплант позволяет слышать звуки речи и окружающего мира, вести социальный образ жизни.