В Липецкой области меняют порядок формирования состава Молодежного парламента

Меняется порядок формирования состава Молодежного парламента Липецкой области. Соответствующие изменения в Положение о Молодежном парламенте Липецкой области сегодня рассмотрел и одобрил комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению. Депутаты работали очно с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

– Изменения, о которых мы говорим сегодня, позволят улучшить качество работы Молодежного парламента Липецкой области. Они нацелены на повышение эффективности общественных мероприятий и социальных акций, проводимых молодыми депутатами непосредственно на местах – своих городах и районах, – отметил председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета Владимир Загитов.

Молодежный парламент Липецкой области будет формироваться из представителей молодежи районов и городских округов Липецкой области пропорционально числу жителей каждого муниципалитета или города. Так, города и районы с населением более 200 тысяч человек будут представлять 7 молодых депутатов; от 70 до 200 тысяч жителей – 2 представителя; с населением до 70 тысяч человек – 1. Также в Молодежном парламенте будут работать 14 представителей политических партий, представленных в региональном парламенте. Места молодых депутатов будут распределяться пропорционально количеству мандатов, полученных каждой партией в Липецком областном Совете, но не менее 1 представителя. Ранее в состав парламента входили одному человеку от каждой партии. Остальные депутаты избирались по конкурсу.

Кроме того, в представленном проекте постановления устанавливается возможность для председателя Молодежного парламента и его заместителей работать в составе профильных комитетов.

Документ определяет порядок формирования состава Молодежного парламента, устанавливает сроки проведения соответствующей процедуры, состав комиссии по рассмотрению кандидатур в состав нового Парламента.