Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, обвиняемый, зная о малолетнем возрасте своей избранницы, с марта по май 2021 года неоднократно вступал с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 14-летняя школьница встала на учет по беременности в районную больницу.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой, в том числе, результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившие его отцовство новорожденного сына потерпевшей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы.