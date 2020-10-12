В Липецкой области – минимальный суточный прирост случаев COVID-19 в Черноземье

54 случая инфицирования коронавирусом подтвердились за последние сутки в Липецкой области (днем ранее было 57).
Отметим, что в Липецкой области, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 октября, фиксируется минимальный суточный прирост инфицированных в Черноземье:
- Воронежская область +204
- Орловская область +112
- Курская область +83
- Белгородская область +77
- Тамбовская область +63
- Липецкая область +57
Распределение новых заболевших в Липецкой области по муниципалитетам:
- г. Липецк +27
- Грязинский район +13
- Данковский район +6
- Добринский район +5
- Добровский район +1
- Липецкий район +1
- Чаплыгинский район +1
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрировано 6679 случаев новой коронавирусной инфекции, 5656 человек выздоровели, 52 человека умерли.
По состоянию на 14.00, 12.10.2020 г. в больницах находятся:
389 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
471 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.