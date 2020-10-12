В регионе

В Липецкой области – минимальный суточный прирост случаев COVID-19 в Черноземье

26 минут назад
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54 случая инфицирования коронавирусом подтвердились за последние сутки в Липецкой области (днем ранее было 57).

Отметим, что в Липецкой области, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 октября, фиксируется минимальный суточный прирост инфицированных в Черноземье:

  • Воронежская область +204
  • Орловская область +112
  • Курская область +83
  • Белгородская область +77
  • Тамбовская область +63
  • Липецкая область +57

Распределение новых заболевших в Липецкой области по муниципалитетам:

  • г. Липецк +27
  • Грязинский район +13
  • Данковский район +6
  • Добринский район +5
  • Добровский район +1
  • Липецкий район +1
  • Чаплыгинский район +1

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрировано 6679 случаев новой коронавирусной инфекции, 5656 человек выздоровели, 52 человека умерли.

По состоянию на 14.00, 12.10.2020 г. в больницах находятся:

389 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

471 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.

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