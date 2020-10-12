В Липецкой области – минимальный суточный прирост случаев COVID-19 в Черноземье

54 случая инфицирования коронавирусом подтвердились за последние сутки в Липецкой области (днем ранее было 57).

Отметим, что в Липецкой области, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 октября, фиксируется минимальный суточный прирост инфицированных в Черноземье:

Воронежская область +204

Орловская область +112

Курская область +83

Белгородская область +77

Тамбовская область +63

Липецкая область +57

Распределение новых заболевших в Липецкой области по муниципалитетам:

г. Липецк +27

Грязинский район +13

Данковский район +6

Добринский район +5

Добровский район +1

Липецкий район +1

Чаплыгинский район +1

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрировано 6679 случаев новой коронавирусной инфекции, 5656 человек выздоровели, 52 человека умерли.

По состоянию на 14.00, 12.10.2020 г. в больницах находятся:

389 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

471 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.