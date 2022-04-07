В регионе стартовала традиционная информационно-пропагандистская акция «Письмо ЮИД».

В регионе дан старт популярной среди юных липчан информационно-пропагандистской акции «Письмо ЮИД». Она проводится ежегодно в рамках областного проекта «Безопасность дорожного движения», а ее инициаторами выступают Госавтоинспекция, управление образования и науки и общественная организация «Союз ЮИД».

Основными целями акции остаются повышение эффективности пропаганды дорожной безопасности среди детей и молодежи, привлечение этих категорий липчан к профилактическим мероприятиям. Обычно в акциях «Письмо ЮИД» принимают участие десятки тысяч школьников, студентов средних специальных и высших образовательных организаций, а также педагогические работники, их наставники.

Профилактические акции проводятся в два этапа. Заочный, с конца марта по 10 мая, включает подготовку посланий к участникам дорожного движения, очный — распространение писем, с 10 по 25 мая. Школьники и студенты, члены юидовских отрядов совместно с автоинспекторами и родительскими патрулями во время рейдов вручат письма ЮИД водителям, пешеходам и пассажирам.

Послания всем группам участников дорожного движения могут содержать призывы, стихотворения, информации по основным факторам дорожного риска, другие формы литературного творчества, рисунки. Лучшие работы в каждой возрастной категории будут поощрены дипломами.

Госавтоинспекция и «Союз ЮИД» призывают липецкую молодежь активно поддержать акцию «Письмо ЮИД», ведь каждое из ваших посланий станет напоминанием о правильном и законопослушном поведении на дорогах, послужит делу сохранения жизни и здоровья наших земляков.