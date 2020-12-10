В Липецкой области на 191 рубль увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области». Сегодня соответствующий документ рассмотрел и одобрил в ходе заочного открытого голосования комитет по социальным вопросам облсовета.

Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии.

Министерством экономического развития РФ скорректирована прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации – а этот показатель учитывается при расчете прожиточного минимума в регионах. В этой связи величина прожиточного минимума для пенсионеров в Липецкой области будет увеличена и составит в 2021 году 8 811 рублей (это на 191 рубль больше по сравнению с установленной ранее суммой). А значит, на столько же увеличится социальная доплата к пенсии.

Закон «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области», принятый в сентябре этого года, предлагается отменить.