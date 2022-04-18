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Объем платных услуг населению области в январе-феврале 2022 года составил 12731,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 3% меньше уровня января-февраля 2021 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищно-коммунального хозяйства (36% от общего объема), бытовые – 16, телекоммуникационные – 14, транспортные – 11, медицинские и услуги системы образования – по 7%.

Населению оказано услуг бытового характера на 1989,3 млн рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-февралем 2021 года на 3%.

В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 — ритуальные услуги, 12% — услуги парикмахерских.