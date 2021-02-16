Оборот розничной торговли в январе 2021 года составил 22 114,1 млн

рублей, или на 3,3% меньше, чем за январь 2020 года. В расчете на душу населения – 19,6 тыс. рублей. Такие цифры приводит Липецкстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа

непродовольственных товаров. Их удельный вес составил 51,1% против 52,6%

соответствующего периода предыдущего года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных

изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,3% от

оборота розничной торговли.