В преддверии старта престижного конкурса «Сердце отдаю детям» в Центре цифрового образования детей «IT-куб» состоялся установочный семинар «Основные аспекты организации и проведения областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям». Для педагогов дополнительного образования этот конкурс такой же важный, как для педагогов-предметников «Учитель года».

12 апреля завершится приём заявок, тогда же станет известно количество претендентов на победу в этом году. Конкурс традиционно проводится по шести номинациям – «Художественная», «Техническая», «Естественно-научная», «Физкультурно-спортивная», «Социально-гуманитарная» и «Туристско-краеведческая». Какие испытания ждут участников конкурса «Сердце отдаю детям», потенциальным конкурсантам и их сопровождающим на семинаре рассказали координаторы проекта – методисты Центра дополнительного образования Липецкой области.

Уже в следующую пятницу, 16 апреля, состоится первое ответственное мероприятие – «Круглый стол», на котором участники вступят в дискуссию по актуальным темам дополнительного образования детей в рамках нацпроекта «Образование». Всего в первом туре конкурсантов ждут три испытания, по итогам которых станут известны имена финалистов регионального этапа. Во втором туре пройдут открытое занятие и импровизированный командный конкурс «4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции», которые и определят состав команды Липецкой области для участия во Всероссийском конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Отметим, Всероссийский финал в 2021 году пройдёт в 16 раз. За это время 22 педагога региона выступали на площадках Всероссийского конкурса. С какими трудностями сталкивали липчане при подготовке к соревнованиям федерального значения и какие возможности открыло знакомство с коллегами со всей страны, рассказали участники Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Светлана Пастухова, выступавшая в художественной номинации, поделилась навыками построения программы для занятий с детьми с особыми образовательными потребностями. Екатерина Еремеева, представлявшая Липецкую область в состязаниях естественно-научной направленности, отметила важность наставничества в сопровождении педагога на протяжении всех этапов конкурса. Победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Профессиональный дебют» Даниил Сапронов поделился с участниками впечатлениями, как конкурс профессионального мастерства стал драйвером мотивации его профессионального развития.

В завершение мероприятия со словами напутствия к потенциальным участникам обратилась Ирина Малько, директор Центра дополнительного образования Липецкой области. В 2004 году Ирина Александровна сама была в числе конкурсантов городского профессионального педагогического конкурса «Сердце отдаю детям» и стала абсолютным победителем.