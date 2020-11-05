В Липецкой области начали выдавать бесплатные лекарства больным COVID-19

С сегодняшнего дня в Липецкой области началась выдача рецептов на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом сегодня в ходе заседания оперштаба сообщил заместитель главы региона Александр Ильин.

Перечень медикаментов сформирован в соответствии с действующими методическими рекомендациями Минздрава России и включает в себя противовирусные, антибактериальные и противосвёртывающие препараты. Все лекарства закуплены и доставлены в аптеки сети «Липецкфармация». Основанием для выдачи рецепта является подтверждённый диагноз COVID-19. Пациентам не нужно приходить за рецептом в поликлинику. Назначение врача в электронном виде поступит в аптеку, где препараты смогут забрать волонтёры, соцработники или родственники больного.

По решению Игоря Артамонова будут выделены средства на бесплатные лекарства и для пациентов с подозрением на коронавирус, а также для больных с бессимптомными формами. Это позволит начинать лечение, не дожидаясь верификации диагноза.

По поручению главы региона в Минпромторг России направлена заявка на поставку в область дополнительного количества противовирусных и антибактериальных препаратов. Кроме того, аптечные организации самостоятельно активно работают с поставщиками. Однако деятельность ряда частных аптек Игорь Артамонов в ходе заседания оперштаба раскритиковал. По данным проведённого мониторинга 47-ми липецких аптек в большинстве отмечена нехватка препаратов для лечения коронавирусной инфекции, на некоторые завышены цены. При этом в государственных аптеках в полном объёме имеются все необходимые медикаменты. Только антибиотиков за минувшие сутки в сеть «Липецкфармация» поступило 20 тысяч упаковок.

От представителей Росздравнадзора глава региона потребовал жёсткого контроля деятельности частных аптек.

«Где действия Росздранадзора по насыщению аптек лекарствами, по предотвращению завышения цен? Регион не должен выживать только за счёт государственной сети. Пандемия – не время для преследования каких-то частных интересов. Речь идёт о здоровье людей и о совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области также сообщил, что в ближайшее время планирует лично встретиться с представителями частных аптек, чтобы обсудить дальнейшие перспективы работы. Также Игорь Артамонов заявил о возможном расширении государственной аптечной сети «Липецкфармация».