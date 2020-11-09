В Липецкой области началось формирование нового состава Молодежного парламента

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин подписал распоряжение о начале формирования состава Молодёжного парламента региона четвёртого созыва. Предложения о кандидатурах конкурсная комиссия принимает до 24 ноября 2020 года.

Депутатом Молодежного парламента может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, который постоянно проживает на территории Липецкой области.

В этом году изменился порядок формирования Молодёжного парламента Липецкой области. Теперь он будет состоять из представителей молодежи районов и городских округов пропорционально числу жителей муниципалитета. Так, города и районы с населением более 200 тысяч человек будут представлять 7 молодых депутатов; от 70 до 200 тысяч жителей – 2 представителя; с населением до 70 тысяч человек – 1.

Также в Молодежном парламенте будут работать 14 представителей политических партий, представленных в Липецком областном Совете депутатов. Места будут распределяться пропорционально количеству мандатов, полученных каждой партией в региональном парламенте, но не менее 1 представителя.

Кандидатам от городских округов и муниципальных образований Липецкой области необходимо предоставить:

выписку из протокола очередного заседания муниципального молодежного парламента об избрании представителя в Молодёжный парламент;

копию решения муниципального молодежного парламента об избрании представителя в Молодёжный парламент, заверенную подписью председателя Совета депутатов городского округа, муниципального района;

анкету представителя по форме согласно приложению 1 к Порядку формирования состава Молодежного парламента Липецкой области.

Представителям партий, представленных в Липецком областном Совете депутатов, нужно представить следующие документы:

выписку из протокола заседания регионального отделения политической партии с решением об избрании представителя в Молодёжный парламент;

анкету представителя по форме согласно приложению 1 к Порядку формирования состава Молодежного парламента Липецкой области.

Документы принимаются до 24 ноября 2020 года по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д.1, Липецкий областной Совет депутатов (каб. 240), время работы с понедельника по четвергс 8.30 до 17.30, а в пятницу – до 16.30.

Положение о Молодёжном парламенте Липецкой области, в котором прописан новый порядок формирования, опубликовано на сайте областного Совета в рубрике «Молодёжный парламент» в разделе «Положение»