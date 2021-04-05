В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоялась встреча регионального координатора Корпуса общественных наблюдателей Липецкой области Ксении Аксеновой со студентами университета. На мероприятии присутствовали проректор по учебной работе Анатолий Комков и руководитель Федерального ситуационно-информационного центра Дмитрий Киселев.

В приветственном слове к собравшимся Анатолий Комков отметил важность работы общественных наблюдателей и призвал студентов ответственно отнестись к исполнению обязанностей. Также проректор напомнил, что работа в системе общественного наблюдения будет засчитана за учебную практику.

Ксения Аксенова подробно осветила основные аспекты деятельности Корпуса общественных наблюдателей и преимущества для его участников, рассказала разницу между федеральными и региональными наблюдателями, познакомила с задачами федерального ситуационно-информационного центра онлайн-наблюдения и ответила на вопросы. По словам Ксении, уже в апреле все желающие принять участие в проекте смогут пройти обучение.

Дмитрий Киселев пояснил алгоритм аккредитации общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации в 2021 году по образовательным программам общего образования, а также рассказал об информационной поддержке общественных наблюдателей через закрытый чат в Whatsapp.

Напомним, для обеспечения прозрачности и объективности экзаменационной кампании в Липецкой области на базе университета создан федеральный ситуационно-информационный центр онлайн– наблюдения на 25 рабочих мест. Еще 100 студентов будут наблюдать за экзаменами из регионального центра, который разместится в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».