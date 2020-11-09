В Липецкой области начался муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

В регионе сегодня дан старт муниципальному этапу самого массового интеллектуального конкурса – всероссийской олимпиады школьников. Начался он с олимпиады по немецкому языку, а уже завтра учащиеся будут выполнять задания по географии.

Для участия в муниципальном этапе олимпиады приглашаются обучающиеся 7-11 классов, успешно выступившие на школьном этапе, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Главная задача всероссийской олимпиады школьников – поиск и поддержка талантливых ребят по всей стране. Эта олимпиада помогает поступить в самые престижные вузы всем способным ученикам, даже если они учатся в самой обычной школе и не могут нанять репетиторов для подготовки к обычным экзаменам.

Хорошие результаты на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

График проведения муниципального этапа опубликован в приказе управления образования и науки Липецкой области от 05.10.2020 г. № 1153 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году на территории Липецкой области».