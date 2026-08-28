В Липецкой области начался «сахарный» сезон

В Липецкой области началась переработка сахарной свёклы. Пока к ней приступили два сахарных завода.

В Грязинском округе свёклу перерабатывают уже с конца прошлой недели. На Лебедянском заводе шло накопление сладкого корнеплода для обеспечения бесперебойной работы. На этой неделе завод также приступил к работе. Суммарно на двух завода на сегодня переработано почти 43 тысячи тонн свёклы нового урожая и выработано 3,8 тысячи тонн сахара.

Напомним, всего на территории Липецкой области расположены шесть сахарных заводов. Они перерабатывают свёклу, выращенную не только в регионе, но и в соседних областях.

Уборка сахарной свёклы в области стартовала в начале прошлой неделе. Первыми к ней приступили аграрии Грязинского округа. Сейчас сладкий корнеплод собирают в семи округах. Накопано более 40 тысяч тонн при средней урожайности 434 центнера с гектара.

Под сахарную свёклу в этом году в регионе отведено 118,5 тысячи гектаров. Урожайность на данный момент превышает прошлогоднюю: с одного гектара собирают почти на 19 центнеров больше. В прошлом году получен хороший урожай свёклы – свыше 5 млн тонн, и произведено 880 тысяч тонн сахара. В этом году аграрии также рассчитывают на богатый урожай, сообщили в минсельхозе региона.

«Мы уже видим положительную динамику по урожайности, а перерабатывающие мощности шести заводов позволяют нам справляться с большими объёмами. Запуск двух ведущих заводов – это сигнал к началу большой работы, которую мы проведем на достойном уровне», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.