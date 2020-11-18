В Липецкой области начался сезон сбора сосновых шишек

Сезон сбора шишки сосны обыкновенной начался в Липецкой области.

В 4 квартале 2020 года на территории лесничеств области запланировано собрать шишек в объеме 100 тонн, а это 1000 кг чистых семян сосны. На сегодняшний день лесхозами области уже собранно порядка 30 тонн лесосеменного сырья.

Параллельно проводятся текущие регламентные работы по подготовке шишкосушильного комплекса для выполнения работ по рассушке шишек и заготовке семян сосны обыкновенной для посева в лесных питомниках региона.

Запуск шишкосушики планируется на декабрь 2020 года.

Задание по заготовке шишек сосны обыкновенной доведено до лесхозов управлением лесного хозяйства Липецкой области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» для проведения работ по лесовосстановлению и защитному лесоразведению.