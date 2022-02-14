В Липецкой области наградили победителей и призеров регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
Участниками конкурса в этом году стали более 500 студентов, школьников и мастеров производственного обучения.
Они состязались в 67 компетенциях. Оценивали работу конкурсантов 700 экспертов.
По итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» конкурсанты завоевали 83 золотых, 79 серебряных, 85 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм.
Награды победителям вручила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.
Победители примут участие в отборочных соревнованиях на право представлять Липецкую область в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в городе Саранске Республики Мордовия.
Чемпионат WorldSkills Russia проходит в рамках национального проекта «Образование».