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В Липецкой области наградили победителей и призеров регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

2 часа назад
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В Липецкой области наградили победителей и призеров регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Участниками конкурса в этом году стали более 500 студентов, школьников и мастеров производственного обучения.

Они состязались в 67 компетенциях. Оценивали работу конкурсантов 700 экспертов.

По итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» конкурсанты завоевали 83 золотых, 79 серебряных, 85 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм.

Награды победителям вручила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Победители примут участие в отборочных соревнованиях на право представлять Липецкую область в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в городе Саранске Республики Мордовия.

Чемпионат WorldSkills Russia проходит в рамках национального проекта «Образование».

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