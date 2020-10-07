В Липецкой области наградили победителей WorldSkills Russia

Торжественную церемонию приурочили к юбилею системы профессионально-технического образования России. Второго октября ей исполнилось 80 лет. С профессиональным праздником педагогов поздравила руководитель управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

За добросовестный труд и достижения в сфере среднего профессионального образования лучшие наставники, педагоги, мастера производственного обучения были награждены нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», Почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации и управления образования и науки Липецкой области.

В рамках торжественной церемонии чествовали и молодых профессионалов – победителей и призеров Национального чемпионата WorldSkills Russia -2020.

Студент Грязинского технического колледжа Алексей Ливадный завоевал золотую медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Еще восемь юных липчан удостоены «Медальона за профессионализм». Его вручают за достижение на чемпионате результата выше среднего в своей компетенции. Медальон придает участнику статус призера соревнований.

Кроме того, награды вручили победителям Национального чемпионата «Навыки мудрых». Он проводится по стандартам WorldSkills для участников в возрасте 50 лет и старше.

Золото в номинации «Сварочные технологии» завоевал липчанин Николай Толмосов. Серебро в номинации «Малярные и декоративные работы» в копилку команды Липецкой области принёс Дмитрий Лапука. Бронза у Наталии Гордеевой, выступавшей в номинации «Парикмахерское искусство». Помимо дипломов победители и призеры Национальных чемпионатов, а также их наставники получили денежные премии в размере от 20 000 до 80 000 руб.

WorldSkills — это международное движение, которое помогает специалистам улучшить свои профессиональные навыки. Одна из главных задач конкурса — повысить престиж рабочих профессий.