Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) состоится 16 марта 2021 в 15:00 час. в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». В этом году более 150 школьников Липецкой области удостоены званий победителей и призеров регионального этапа ВсОШ.

В виду эпидемиологической ситуации руководители администрации Липецкой области и регионального управления образования и науки поздравят лучших олимпиадников в формате онлайн. Победители и призеры олимпиады получат Грамоты областного управления образования и науки, а их наставники Благодарственные письма.

Трансляция церемония награждения пройдет на платформе Youtube.

Напомним, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Липецкой области проходил в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» с 12 января до 25 февраля 2021 года. В олимпиаде приняли участие более 1000 школьников 9-11 классов, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших необходимое количество баллов для прохождения на региональный этап, а также победители и призеры регионального этапа 2019/20 учебного года.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 20 марта 2021 года. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вузы на профильные направления.