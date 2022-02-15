В Грязинском районе чествовали победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

В Грязинском районе автоинспекторы, педагоги, представители муниципальной власти наградили победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

А предшествовали торжественной церемонии соревнования школьников района, в которых приняли участие команды пятнадцати образовательных организаций. Теоретический этап состоял из компьютерного тестирования на знания Правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях.

Затем ребята соревновались в фигурном вождении велосипеда, в котором приняли участие победители теоретического этапа, команды шести школ Грязинского района. Лучшей командой, победителем муниципального этапа был признан юидовский коллектив школы № 9 города Грязи.

Им, а также командам занявшим вторые и третьи места были вручены почетные грамоты от районного отдела образования и Госавтоинспекции. Кроме того, ребята были награждены памятными подарками. Соревнования проводились с соблюдением проитвоэпидемических ограничений.

— Знания и навыки основ дорожной безопасности наверняка сослужат вам отличную службу, помогут уберечься от опасных ситуаций на трассах, — отметили, поздравляя награжденных, сотрудники ГИБДД. Теперь команду-победительницу из Грязинского района ждут испытания на областном этапе конкурса.

Стоит отметить, что данное мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».