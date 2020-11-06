В Липецкой области нашли мертвой пропавшую без вести женщину. В ее убийстве подозревают знакомого

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК Росси по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 5 ноября 2020 года на территории заброшенного домовладения в селе Камышевка Задонского района обнаружено тело без вести пропавшей в конце октября 44-летней жительницы села Боринское с признаками насильственной смерти. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к особо тяжкому преступлению. Им оказался 24-летний местный житель.

При предъявлении подозреваемому неопровержимых улик он признался в содеянном, подтвердив свои показания при их проверке на месте преступления.

По версии следствия, вечером 23 октября 2020 года подозреваемый в компании знакомого и его 44-летней подруги приехали из Липецкого района с целью распития спиртных напитков. После застолья на территории заброшенного дома в селе Камышевка, где фигурант временно проживал, между ним и гостьей произошла ссора, в ходе которой он нанёс женщине множественные удары камнем по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась. Разбудив знакомого, он сообщил о смерти гостьи, попросив его помощи в сокрытии тела. Получив отказ, фигурант сам перетащил тело женщины в надворную постройку и завалил строительным мусором. Следы крови во дворе он засыпал листвой и с места преступления скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.