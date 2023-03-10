Найденная местными жителями в поле Добровского района Липецкой области металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области.

Такой колпак устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал». При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью.

Напомним, что вчера жители были обеспокоены громкими хлопками, которые издавали самолеты, при переходе на сверхзвуковую скорость. Позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара возмездия по территории Украины.

Власти уверяют, что кожух не представляет опасности для окружающих. Тем не менее при обнаружении таких изделий следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.

Видео с кожухом ракеты было опубликовано сегодня в социальных сетях. Местные жители нашли конструкцию в поле.