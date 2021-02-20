Десятый год подряд в Липецкой области вручаются премии имени заслуженных юристов, которые отдали свою жизнь служению правосудию.

Именем Константина Чичикина, председателя Липецкого областного суда в 60-80-е годы, названа премия, которой в наше время удостаивается председатель, чей суд районного звена добился наилучших показателей работы в предшествующем году. Премию Чичикина по итогам 2020 года вручили председателю Чаплыгинского районного суда Липецкой области Екатерине Залыгаевой.

Премия имени Гаральда Прозорова, заместителя председателя Липецкого областного суда по гражданским делам (с 1964 по 1994 гг)., вручается судьям-цивилистам, добившимся наилучших результатов. По итогам прошедшего года ими стали: Евгения Москалёва – председатель судебного состава судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда и Ольга Данилова – судья Советского районного суда г. Липецка.

Премия имени Николая Усика, заместителя председателя Липецкого областного суда по уголовным делам (с 1963 по 2005 гг.) вручается судьям-криминалистам, добившимся наилучших результатов. По итогам 2020 года ими стали: Светлана Черешнева – судья Липецкого областного суда и Ольга Кузнецова – судья Правобережного районного суда г. Липецка. Лучшим мировым судьёй Липецкой области по итогам 2020 года стал Аркадий Прокофьев, судья судебного участка №25 Октябрьского судебного района г. Липецка.

Премии имени заслуженных юристов вручаются с 2012 года. Учреждены для того, чтобы отметить работу лучших судей и сохранить память о заслуженных юристах, стоявших у истоков Липецкого правосудия.

Информация и фото пресс-службы Липецкого областного суда.