В Липецкой области назвали победителей Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

В Липецкой области завершился финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Профессиональные соревнования проходили в регионе несколько дней, участие в них приняли педагоги со всей страны.

По поручению министра просвещения России Сергея Кравцова награды победителям вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Лучшим учителем родного языка и родной литературы в России стал Глеб Фомин из Республики Карелия. Среди воспитателей дошкольных учреждений победу одержала Альбина Шарипова из Башкортостана.

Липецкую область достойно представила Анна Павленко, учитель гимназии №12. Она вошла в пятёрку суперфиналистов конкурса.

«Мы гордимся, что смогли принять у себя такое большое и значимое событие. Учителя родного языка – это те, кто сохраняет культуру, традиции и идентичность наших народов. Это важная и нужная работа. Поздравляю победителей и благодарю всех участников конкурса», – отметил губернатор Игорь Артамонов.