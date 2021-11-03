Для продления в Липецкой области режима нерабочих дней в связи с распространением COVID-19 на сегодняшний день нет оснований. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в эфире телеканала «Россия 24». Он рассказал, что состоялось совещание с представителями Роспотребнадзора и сферы здравоохранения, где было отмечено, что эпидситуация не имеет ярко выраженных отрицательных тенденций.

По данным регионального Роспотребнадзора, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в регионе снизился с 12-18 до 5-10 человек и не превышает 1,5-2,2%. Ежедневно фиксируется 390-400 случаев инфицирования, и этот показатель не меняется в течение нескольких дней.

«Пока мы не видим необходимости для продления режима нерабочих дней. Конечно, эпидситуация находится под постоянным контролем, и в случае её ухудшения незамедлительно будут приняты меры. В том числе возможны локальные ограничения, например, это касается работы вузов. Тем учебным заведениям, где низкий процент вакцинации, будет предложена дальнейшая дистанционная форма обучения», – отметил Игорь Артамонов.