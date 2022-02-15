В регионе

В Липецкой области немного снизилась заболеваемость ОРВИ

2 часа назад
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В Липецкой области за 6 неделю 2022 года (с 7 по 13 февраля) зарегистрировано 14 810 случаев острых респираторных вирусных инфекций (гриппа – 0), показатель заболеваемости снизился на 6% от уровня предыдущей недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с COVID-19; доля взрослого населения среди заболевших возросла с 41% до 63%.

В г. Липецке зарегистрировано 10203 случая ОРВИ (69% всех случаев по области), показатель заболеваемости также ниже уровня прошлой недели (-5%).

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (помимо COVID-19) за отчетную неделю обследовано 205 человек, положительные пробы были представлены РС-вирусами (38,5%), вирусами парагриппа, рино- и аденовирусами (38,5%) и другими. Вирусов гриппа не выявлено.

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