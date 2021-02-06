По данным на 6 февраля, в Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 143 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 116

г. Елец – 3

Данковский район – 1

Добринский район – 1

Добровский район – 1

Краснинский район – 1

Лев-Толстовский район – 2

Липецкий район – 2

Становлянский район – 5

Тербунский район – 1

Чаплыгинский район – 10

178 человек за сутки выздоровели. Смертельных случаев не произошло.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 916 человек выздоровели, 383 – умерли.