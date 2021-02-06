По данным на 6 февраля, в Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 143 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 116
- г. Елец – 3
- Данковский район – 1
- Добринский район – 1
- Добровский район – 1
- Краснинский район – 1
- Лев-Толстовский район – 2
- Липецкий район – 2
- Становлянский район – 5
- Тербунский район – 1
- Чаплыгинский район – 10
178 человек за сутки выздоровели. Смертельных случаев не произошло.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 916 человек выздоровели, 383 – умерли.