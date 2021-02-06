В регионе

В Липецкой области ни один человек не умер от коронавируса за сутки

4 часа назад
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По данным на 6 февраля, в Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 143 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 116
  • г. Елец – 3
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 2
  • Липецкий район – 2
  • Становлянский район – 5
  • Тербунский район – 1
  • Чаплыгинский район – 10

178 человек за сутки выздоровели. Смертельных случаев не произошло.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 916 человек выздоровели, 383 – умерли.

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