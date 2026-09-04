В Липецкой области обновят дороги к школам в четырёх сёлах в рамках нацпроекта

В этом году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» новый асфальт появится на дорогах, ведущих к школам в нескольких сельских населённых региона.

Ремонт затронет участки у образовательных учреждений в селе Нижняя Матренка Добринского округа, селе Нижнедрезгалово под Красным, селе Каменка Задонского округа и селе Соловьёво Становлянского округа.

Обновление дорожного покрытия обеспечит безопасный и комфортный подъезд к школам для учеников, родителей и педагогов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на развитие транспортной сети региона.

«Дороги к школам — это вопрос безопасности детей. Родители должны быть уверены, что их ребёнок доберётся до учёбы без проблем, а учителя и персонал школ — что подъездные пути будут в нормативном состоянии. Мы продолжим эту работу во всех округах области», — отмечат губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.