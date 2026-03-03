В Липецкой области обсудили меры профилактики травматизма на производствах

В Липецкой области назвали основные причины производственного травматизма: лидируют обрабатывающие производства, сельское хозяйство и строительство. Эти данные были озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по охране труда. Мероприятие собрало представителей профильных ведомств, липецких Госинспекции труда, Ростехнадзора и Соцфонда, правоохранителей и Федерацию профсоюзов. Основной темой встречи стал разбор ситуаций с тяжелыми и смертельными травмами на производстве, а также выработка мер по их предотвращению. Особое внимание участники заседания уделили анализу конкретных происшествий, чтобы сделать работу в регионе максимально безопасной.

«Безопасность сотрудников — безусловный приоритет для любого работодателя. Мы должны не только фиксировать нарушения, но и создавать условия, при которых риск травмирования будет сведен к нулю. Совместная работа надзорных органов, власти и бизнеса уже дает результаты, но расслабляться нельзя. Нужно внедрять современные системы контроля, ужесточать требования к дисциплине и использовать все доступные механизмы поддержки, включая компенсацию затрат на охрану труда от липецкого отделения СФР», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артаомнов.

Участники совещания также обсудили инструменты профилактики и поддержки пострадавших. Заместитель министра социальной политики Липецкой области Елена Походаева напомнила о сервисе «Патронаж», где получившие травму на производстве могут задать вопросы и получить бесплатную юридическую помощь. Госинспектор Ирина Кирейчикова призвала предприятия активнее открывать собственные медицинские кабинеты. Эту инициативу поддержала заместитель губернатора Ольга Белоглазова отметила, что в регионе возможность укомплектовать медпункты на производствах. С каждым годом из медицинского колледжа выпускается все больше и больше фельдшеров. Кроме того, работодателям напомнили о возможности компенсировать затраты на охрану труда через Соцфонд: в текущем году на эти цели предусмотрено 462 млн рублей.