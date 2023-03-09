В Липецкой области продолжается обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий ГИА.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Липецкой области согласованы председатели предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ 2023 года. Планируется обучить более трёхсот кандидатов на включение в состав региональных предметных комиссий ГИА-9.

В программе обучения – лекции, тренинги, разбор сложных для оценивания работ выпускников. После этого педагогов ждет квалификационный зачет, по итогам которого будет приниматься решение о включении слушателей в предметную комиссию и присвоении статуса — ведущий эксперт, старший эксперт, основной эксперт.