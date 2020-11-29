В Липецкой области очередной рекорд по заболевшим коронавирусом. 128 новых случаев

В Липецкой области за последние сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд по суточному приросту заболевших.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 88

г. Елец – 1

Воловский район – 1

Грязинский район – 19

Добринский район – 6

Елецкий район – 1

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 5

Липецкий район – 3

Тербунский район – 1

Чаплыгинский район – 2

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 11 112 случаев COVID-19.

8977 человек выздоровели, из них 130 завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области уже 110 смертей от коронавируса. О трех последних смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались три человека: