В регионе

В Липецкой области очередной рекорд по заболевшим коронавирусом. 128 новых случаев

3 минуты назад
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В Липецкой области за последние сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд по суточному приросту заболевших.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 88
  • г. Елец – 1
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 19
  • Добринский район – 6
  • Елецкий район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 5
  • Липецкий район – 3
  • Тербунский район – 1
  • Чаплыгинский район – 2

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 11 112 случаев COVID-19.

8977 человек выздоровели, из них 130 завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области уже 110 смертей от коронавируса. О трех последних смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались три человека:

  • Мужчина, 1972 г. р., проживавший в Хлевенском районе;
  • Мужчина, 1939 г. р., проживавший в г. Липецке;
  • Мужчина, 1974 г. р., проживавший в г. Ельце.
3 человека умерли от коронавируса в Липецкой области. Данные на 29 ноября

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