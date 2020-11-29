В Липецкой области очередной рекорд по заболевшим коронавирусом. 128 новых случаев

В Липецкой области за последние сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд по суточному приросту заболевших.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 88
- г. Елец – 1
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 19
- Добринский район – 6
- Елецкий район – 1
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 5
- Липецкий район – 3
- Тербунский район – 1
- Чаплыгинский район – 2
Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 11 112 случаев COVID-19.
8977 человек выздоровели, из них 130 завершили лечение за последние сутки.
Также в Липецкой области уже 110 смертей от коронавируса. О трех последних смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались три человека:
- Мужчина, 1972 г. р., проживавший в Хлевенском районе;
- Мужчина, 1939 г. р., проживавший в г. Липецке;
- Мужчина, 1974 г. р., проживавший в г. Ельце.