Около половины жителей России имеют проблемы со зрением и пользуются очками или контактными линзами. Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году, которое проводил Росстат.

В Липецкой области очками или контактными линзами пользуются 43,31% мужчин и 64,57% женщин. Интересно, что в сельской местности “очкариков” больше, чем в городской.

Так, среди горожан в Липецкой области устройства коррекции зрения используют 42,69% мужчин и 61,02% женщин.

А вот в селах с очками или линзами у нас в регионе – 44,37% лиц мужского пола и 70,56% женского.

В целом по России очками и линзами пользуются 40,83% мужчин и 56,73% женщин.

Отметим, что больше всего мужчин носят их в Кировской области (50,91%), Республике Алтай (49,52%) и Мордовии (49,04%). Меньше всего – в Республике Тыва (18,84%), Чеченской Республике (23,57%) и Дагестане (27,65%).

Среди женщин, которые носят очки, тоже в лидерах Кировская область (69,46%), а также Еврейская автономная область (68,37%) и Мордовия (66,3%). Реже всего окчками пользуются представительницы прекрасного пола в Чечне (26,98%), Дагестане (33,64%) и Ингушетии (41,33%).

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения в 2020 году проводилось во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств. Его основной целью является получение статистической информации об ожидаемой продолжительности здоровья жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела, потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.