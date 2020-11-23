В Липецкой области около 14 тысяч человек получают «сельскую» надбавку к пенсии

Начиная с 2019 года неработающие сельские пенсионеры получают надбавку к страховым пенсиям по старости и по инвалидности в размере 25%. В денежном выражении прибавка составляет 1421,56 руб., исключение – получатели страховой пенсии по инвалидности III группы, их надбавка равна 710,78 руб.

В настоящее время в Липецкой области надбавку за сельский стаж получают 13 724 пенсионера. Право на нее имеют те, кто постоянно проживают в сельской местности, и имеют не менее 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве. Например, в качестве агрономов, доярок, ветеринаров, пчеловодов – всего более 500 профессий, их полный перечень размещен на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/zakon.

Кроме того, пенсионер должен не работать и не являться предпринимателем.

Отметим, что установление «сельской» надбавки с 1 января 2020 года носит заявительный характер. Документы, подтверждающие «сельский» стаж, необходимо представить в орган ПФР по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Перерасчёт будет производиться с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.