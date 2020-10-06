В Липецкой области около 2,5 тысяч сертификатов на материнский капитал оформлены в проактивном режиме

Отделение ПФР по Липецкой области оформило 2460 сертификатов на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме. Такой порядок оформления сертификатов на материнский капитал действует с апреля этого года. Проактивное оформление сертификата означает, что после рождения ребенка материнский капитал семье оформляется в беззаявительном порядке на основании сведений ЗАГСа.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете человека, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Доступ к личному кабинету на сайте ПФР есть у каждого, кто прошел подтвержденную регистрацию на портале Госуслуг. Если регистрация в Личном кабинете отсутствует, есть возможность получения сертификата на бумажном носителе в любом территориальном органе ПФР.

Напомним, что все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Семьи, в которых с 1 января 2020 года появился второй ребенок, имеют право на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.