С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Липецкой области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. В первом полугодии 2022 года липчанам перечислено 369, 6 млн. рублей в рамках мер социальной поддержки.

Это и пособия неработающим гражданам, имеющим детей, и компенсации инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, и выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, а также военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

При передаче мер соцподдержки из одного ведомства в другое условия их назначения не изменились, и для их оформления, как и раньше, гражданам нужно подать только заявление. Помимо клиентских служб ПФР, обратиться за выплатами можно через многофункциональные центры «Мои документы».

Выплаты, которые перешли в ведение Отделения ПФР по Липецкой области с этого года, охватили около 35 тысяч получателей мер соцподдержки. Для жителей региона переход произошел автоматически.

Получить дополнительную информацию по указанным выплатам можно, позвонив на телефон Единого контакт-центра ОПФР по Липецкой области – 8 800 6000 653.