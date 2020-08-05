В Липецкой области определили победителей конкурса «Сердце отдаю детям – 2020»

Подведены итоги областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям». В этом году в пятерку лучших вошли как молодые, так и опытные педагоги дополнительного образования, чьи программы и личные профессиональные качества получили высокую оценку экспертного жюри.

Победителями стали:

в номинации «Художественная» – Лесных Елена Викторовна, МАУ ДО Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка;

в номинации «Техническая» – Кузнецов Артём Геннадьевич, ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»;

в номинации «Естественно – научная» – Кирюхина Элеонора Александровна, МБУ ДО экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка;

в номинации «Физкультурно-спортивная» – Тюрин Сергей Анатольевич, ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области»;

в номинации «Социально-педагогическая» – Иванов Михаил Сергеевич, МАУ ДО Центр развития творчества детей и юношества «Советский».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в августе, сообщили в управлении образования и науки региона. Пятерка сильнейших педагогов представит Липецкую область в своих номинациях на Всероссийском конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям».

«Педагогическое сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших традиций, педагоги региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих из них можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.