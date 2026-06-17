В Липецкой области определили семьи — эксперты по деньгам

Завершились муниципальные этапы III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Он охватил 20 муниципалитетов Липецкой области. В состязаниях приняли участие 210 семей. В ходе соревнований участники проверили свои знания в вопросах инвестиций и страхования, а также поупражнялись в решении финансовых кейсов, которые могут встретиться в реальной жизни. За объективность результатов отвечало жюри из представителей минфина Липецкой области и Регионального центра финансовой грамотности.

Семьи‑победители муниципальных этапов встретятся 20 июня 2026 года на площадке Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Участникам предстоит побороться за почётное звание самой финансово грамотной семьи Липецкой области. Семья‑победитель регионального этапа получит уникальную возможность представить наш регион на всероссийском уровне. Федеральный этап Фестиваля пройдёт 12–13 сентября 2026 года в Москве, где соберутся семейные команды из 31-го субъекта РФ.

«Финансовая грамотность — это не просто умение считать деньги. Это ответственность перед будущим своих детей и уверенность в завтрашнем дне. Радует, что в Липецкой области всё больше семей, для которых разумное сбережение и инвестиции становятся доброй традицией. Уверен, победители достойно представят регион в Москве», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.