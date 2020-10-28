В Липецкой области определят лучшие предприятия потребительского рынка

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводит областные публичные конкурсы:

«Лучшее предприятие розничной торговли»;

«Лучшее предприятие общественного питания»;

«Лучшее предприятие бытового обслуживания населения».

Руководители предприятий данных сфер деятельности могут подать заявки на участие в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк, пл. Плеханова, д.1, каб. 324) до 15 ноября 2020 года включительно.

Премия за 1 место составляет 20 тысяч рублей, за 2 место – 15 тысяч рублей, за 3 место – 10 тысяч рублей.

Справки по телефонам:

управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (4742) 72-45-34;27-26-10;27-01-24

комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального района 2-18-37; 2-15-46; 2-15-84.

Условия проведения и критерии конкурсного отбора изложены в постановлении администрации Липецкой области от 28 октября 2019 года №456 «Об утверждении положений о проведении областных публичных конкурсов в сфере потребительского рынка и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Липецкой области».