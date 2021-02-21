Памятную доску военнослужащему внутренних войск МВД России рядовому Виталию Кривенцеву открыли на фасаде школе села Донское (Задонский район). В мероприятии приняли участие родители погибшего, представители Управления Росгвардии по Липецкой области, духовенства и руководства района, учащиеся школы и жители района, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области.

Право открыть доску было предоставлено председателю Липецкой городской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Надежде Глущенко. Музыкальное сопровождение памятного события осуществлялось военным оркестром Управления Росгвардии по Липецкой области.

«Сегодняшнее событие очень важно для нас, оно не просто станет частью истории, оно увековечивает память сына, выпускника школы, простого русского парня», – отметила мама погибшего солдата Вера Петровна Кривенцева.

Справочно:

Рядовой Виталий Кривенцев родился 9 ноября 1981 года в семье военнослужащего. После окончания школы с. Донское проходил службу во внутренних войсках МВД России. 8 марта 2001 года в ходе отражения нападении на колонну рядовой Виталий Кривенцев прикрывал огнём сослуживцев. В бою получил огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным. Жизнь солдата оборвалась в 19 лет.