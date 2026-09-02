В Липецкой области открылись 28 школ после капитального ремонта

В День знаний в Липецкой области распахнули свои двери 28 школ, прошедших капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Среди них – липецкая школа №72 и школа в селе Ратчино Добровского округа. Обе сегодня посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

В школе №72 полностью обновлены учебные классы, установлено современное оборудование в кабинетах химии, физики, информатики. Появилась киностудия – ребята планируют снять серию фильмов о героях специальной военной операции. Также оборудована зона релаксации с видеопанелями: пространство трансформируется в кинозал, а в будни поможет ученикам снять напряжение после занятий.

В селе Ратчино Добровского округа после капитального ремонта и переоснащения открылась местная школа. Теперь здесь современные классы, новая мебель, робототехника и уютная библиотека. В шаговой доступности от школы расположены ФАП и Дом культуры, построенные ранее, что создаёт комфортную социальную среду для сельских жителей.

«Мы стремимся к тому, чтобы у всех детей были равные возможности для развития, независимо от места проживания. Капитальный ремонт школ – важный шаг в этом направлении», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Работы по обновлению образовательных учреждений продолжаются: ещё несколько школ находятся в стадии ремонта.​​​​​​​​​​​​​​​​